Travelers Aktie

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WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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Lohnendes Travelers-Investment? 16.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Anlegern gebracht.

Das Travelers-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 114,67 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 8,721 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 296,15 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 15.09.2026 auf 377,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 229,62 Prozent gesteigert.

Travelers wurde am Markt mit 78,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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