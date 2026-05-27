Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Travelers von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Travelers-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Travelers-Anteile an diesem Tag bei 114,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,876 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 304,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 266,98 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +166,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Travelers einen Börsenwert von 65,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at