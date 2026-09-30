Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Travelers-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 163,31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Travelers-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,612 Travelers-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 222,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 363,21 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +122,41 Prozent.

Travelers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 75,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at