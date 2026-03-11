Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lohnende Travelers-Anlage?
|
11.03.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254,56 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 3,928 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.03.2026 1 188,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 302,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 18,81 Prozent.
Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 65,21 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|258,00
|-0,73%
