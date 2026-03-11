Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254,56 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 3,928 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.03.2026 1 188,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 302,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 18,81 Prozent.

Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 65,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at