Travelers Aktie

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

Lohnende Travelers-Anlage? 11.03.2026 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Travelers-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 254,56 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 3,928 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.03.2026 1 188,09 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 302,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 18,81 Prozent.

Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 65,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)

Aktien in diesem Artikel

Travelers Inc (Travelers Companies) 258,00 -0,73% Travelers Inc (Travelers Companies)

20:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

