Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Travelers-Performance im Blick
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29.07.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug an diesem Tag 259,82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 0,385 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 397,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 52,88 Prozent gestiegen.
Travelers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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