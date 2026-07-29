Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Travelers-Performance im Blick 29.07.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Travelers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Travelers-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug an diesem Tag 259,82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Travelers-Aktie investierten, hätten nun 0,385 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.07.2026 auf 397,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 152,88 USD wert. Damit wäre die Investition um 52,88 Prozent gestiegen.

Travelers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)

mehr Nachrichten