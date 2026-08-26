Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Travelers-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Travelers-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 270,89 USD wert. Bei einem Travelers-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,692 Travelers-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Travelers-Papiers auf 369,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 364,61 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 36,46 Prozent gleich.

Travelers war somit zuletzt am Markt 77,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at