Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Performance im Blick
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08.04.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 08.04.2025 wurde das Travelers-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Travelers-Anteile an diesem Tag bei 236,53 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,278 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 295,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 474,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,74 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Travelers zuletzt 63,88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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