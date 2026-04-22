Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lohnender Travelers-Einstieg?
|
22.04.2026 16:04:33
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Travelers-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 155,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,416 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 301,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 933,79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,38 Prozent angewachsen.
Travelers war somit zuletzt am Markt 63,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
22.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
20.04.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
20.04.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.04.26