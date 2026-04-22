Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Travelers gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Travelers-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 155,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Travelers-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,416 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 301,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 933,79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93,38 Prozent angewachsen.

Travelers war somit zuletzt am Markt 63,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at