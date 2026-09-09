Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lohnende Travelers-Anlage?
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09.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Travelers-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 157,96 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,633 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 231,49 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 08.09.2026 auf 365,66 USD belief. Damit wäre die Investition 131,49 Prozent mehr wert.
Travelers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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