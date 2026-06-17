Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Travelers-Investition im Blick
|
17.06.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Travelers-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 148,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,672 Travelers-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Travelers-Aktie auf 307,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106,56 Prozent.
Am Markt war Travelers jüngst 65,11 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
10.06.26
|Zurückhaltung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
10.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.06.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.06.26