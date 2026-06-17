Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Travelers-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 148,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,672 Travelers-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Travelers-Aktie auf 307,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 206,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106,56 Prozent.

Am Markt war Travelers jüngst 65,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at