Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Travelers-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 90,992 Travelers-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 310,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 209,28 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 182,09 Prozent.

Am Markt war Travelers jüngst 64,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at