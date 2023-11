Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Travelers-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Travelers gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Travelers-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Travelers-Aktie bei 120,71 USD. Bei einem Travelers-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,284 Travelers-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2023 auf 167,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 387,13 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +38,71 Prozent.

Zuletzt verbuchte Travelers einen Börsenwert von 37,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at