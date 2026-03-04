Travelers Aktie

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

Lohnendes Travelers-Investment? 04.03.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Travelers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.03.2016 wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Travelers-Papier bei 110,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,906 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 281,68 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 03.03.2026 auf 310,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 181,68 Prozent.

Insgesamt war Travelers zuletzt 67,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

