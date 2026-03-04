Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Lohnendes Travelers-Investment?
|
04.03.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 04.03.2016 wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Travelers-Papier bei 110,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,906 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 281,68 USD, da sich der Wert eines Travelers-Papiers am 03.03.2026 auf 310,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 181,68 Prozent.
Insgesamt war Travelers zuletzt 67,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
04.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
25.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|267,50
|-0,41%