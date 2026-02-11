Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Travelers eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.02.2025 wurde die Travelers-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 242,35 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 0,413 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,21 USD, da sich der Wert einer Travelers-Aktie am 10.02.2026 auf 298,61 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,21 Prozent gesteigert.

Travelers wurde am Markt mit 65,00 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

