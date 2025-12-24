Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Travelers-Investment verdienen können.

Das Travelers-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 189,48 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,528 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 292,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,35 Prozent gesteigert.

Der Travelers-Wert an der Börse wurde auf 65,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

