Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Profitable Travelers-Investition?
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23.09.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Travelers von vor einem Jahr verdient
Am 23.09.2025 wurden Travelers-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Travelers-Papiers betrug an diesem Tag 276,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,198 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 13 103,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 362,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +31,04 Prozent.
Travelers wurde am Markt mit 77,20 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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