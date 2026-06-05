UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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Frühe Investition 05.06.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen UnitedHealth-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 136,84 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investierten, hätten nun 0,731 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 04.06.2026 auf 396,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 289,73 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 289,73 USD entspricht einer Performance von +189,73 Prozent.

UnitedHealth erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 340,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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