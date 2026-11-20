So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie Anlegern gebracht.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das UnitedHealth-Papier bei 149,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,669 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 221,13 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 19.11.2026 auf 330,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 121,13 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 313,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at