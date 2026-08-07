UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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UnitedHealth-Investition 07.08.2026 16:03:45

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UnitedHealth-Aktien verdienen können.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 244,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in UnitedHealth-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,409 UnitedHealth-Aktien. Die gehaltenen UnitedHealth-Papiere wären am 06.08.2026 165,11 USD wert, da der Schlussstand 403,97 USD betrug. Mit einer Performance von +65,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der UnitedHealth-Wert an der Börse wurde auf 375,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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