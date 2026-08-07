Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UnitedHealth-Aktien verdienen können.

Das UnitedHealth-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 244,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in UnitedHealth-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,409 UnitedHealth-Aktien. Die gehaltenen UnitedHealth-Papiere wären am 06.08.2026 165,11 USD wert, da der Schlussstand 403,97 USD betrug. Mit einer Performance von +65,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der UnitedHealth-Wert an der Börse wurde auf 375,98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at