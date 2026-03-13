UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Performance im Blick
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13.03.2026 16:04:05
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 125,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,799 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2026 auf 277,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 121,46 Prozent angezogen.
UnitedHealth wurde am Markt mit 251,65 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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