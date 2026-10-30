UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Investition im Blick
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30.10.2026 16:03:40
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UnitedHealth-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden UnitedHealth-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 344,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die UnitedHealth-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,290 UnitedHealth-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,19 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 29.10.2026 auf 410,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,19 Prozent angewachsen.
Insgesamt war UnitedHealth zuletzt 367,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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