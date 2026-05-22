Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades UnitedHealth-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren UnitedHealth-Anteile an diesem Tag 480,62 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,081 UnitedHealth-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 795,81 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 21.05.2026 auf 382,48 USD belief. Das entspricht einem Minus von 20,42 Prozent.

Alle UnitedHealth-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at