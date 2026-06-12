Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das UnitedHealth-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das UnitedHealth-Papier an diesem Tag bei 318,50 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,140 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 273,31 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Anteils am 11.06.2026 auf 405,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich jüngst auf 370,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at