UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Anlage unter der Lupe
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10.07.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UnitedHealth-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die UnitedHealth-Aktie bei 299,51 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,388 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 412,87 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 09.07.2026 auf 431,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,13 Prozent gesteigert.
UnitedHealth erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 385,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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