UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Lukrative UnitedHealth-Investition?
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17.07.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der UnitedHealth-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 484,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,207 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 423,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 87,46 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,54 Prozent.
Insgesamt war UnitedHealth zuletzt 379,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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