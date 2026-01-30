Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren UnitedHealth-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.01.2023 wurde das UnitedHealth-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das UnitedHealth-Papier bei 485,79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die UnitedHealth-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,206 UnitedHealth-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.01.2026 60,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 292,29 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 60,17 USD, was einer negativen Performance von 39,83 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 265,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at