Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen UnitedHealth-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.07.2021 wurden UnitedHealth-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 417,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investierten, hätten nun 2,394 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der UnitedHealth-Aktie auf 423,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 014,03 USD wert. Mit einer Performance von +1,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 391,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at