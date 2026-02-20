Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UnitedHealth von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen UnitedHealth-Investment verlieren können.

Am 20.02.2025 wurden UnitedHealth-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des UnitedHealth-Papiers betrug an diesem Tag 502,42 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,199 UnitedHealth-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.02.2026 auf 289,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,71 USD wert. Damit wäre die Investition 42,29 Prozent weniger wert.

Am Markt war UnitedHealth jüngst 261,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at