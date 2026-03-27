UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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UnitedHealth-Anlage 27.03.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen UnitedHealth-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit UnitedHealth-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das UnitedHealth-Papier an diesem Tag 481,90 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die UnitedHealth-Aktie investierten, hätten nun 20,751 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 562,36 USD, da sich der Wert einer UnitedHealth-Aktie am 26.03.2026 auf 268,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,38 Prozent verringert.

Insgesamt war UnitedHealth zuletzt 243,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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