Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UnitedHealth von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen UnitedHealth-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden UnitedHealth-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das UnitedHealth-Papier bei 564,50 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die UnitedHealth-Aktie investiert hat, hat nun 0,177 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 61,07 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Anteils am 30.10.2025 auf 344,75 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 38,93 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von UnitedHealth belief sich zuletzt auf 311,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at