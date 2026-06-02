UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Ausschüttung im Fokus
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02.06.2026 16:36:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth am 01.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 8,73 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die UnitedHealth-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6,72 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von UnitedHealth beläuft sich auf 7,92 Mrd. USD. Damit wurde die UnitedHealth-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,08 Prozent erhöht.
Entwicklung der Dividendenrendite
Schlussendlich notierte der UnitedHealth-Titel am Tag der Hauptversammlung via New York bei 379,86 USD. UnitedHealth weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,64 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,62 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von UnitedHealth via New York 23,96 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -22,84 Prozent noch immer stärker zugenommen als der UnitedHealth-Aktienkurs.
UnitedHealth- Dividendenerwartung
Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 8,89 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,34 Prozent fallen.
Basisinformationen zu Dividenden-Aktie UnitedHealth
Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens UnitedHealth steht aktuell bei 345,080 Mrd. USD. UnitedHealth verfügt über ein KGV von aktuell 24,94. Im Jahr 2025 erwirtschaftete UnitedHealth einen Umsatz von 447,567 Mrd.USD sowie ein EPS von 13,23 USD.
Redaktion finanzen.at
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