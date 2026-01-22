Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Investment im Blick
|
22.01.2026 16:04:31
Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: Hätte sich eine Verizon-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Verizon-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,567 Verizon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,74 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 21.01.2026 auf 39,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,74 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Verizon einen Börsenwert von 162,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
