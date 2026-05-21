Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Langfristige Investition 21.05.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Verizon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Verizon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 36,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 277,393 Verizon-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 47,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 264,91 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,65 Prozent erhöht.

Verizon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 198,88 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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