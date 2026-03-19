Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Verizon von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Verizon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Verizon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43,94 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 227,583 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 49,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 285,84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,86 Prozent vermehrt.

Verizon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 210,23 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at