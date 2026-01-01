Verizon Aktie

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

Lohnender Verizon-Einstieg? 01.01.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verizon von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Verizon eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Verizon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Verizon-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,538 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.12.2025 103,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 3,38 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 171,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

