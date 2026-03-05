Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Performance unter der Lupe
|
05.03.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet
Das Verizon-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Verizon-Aktie bei 56,00 USD. Bei einem Verizon-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,786 Verizon-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 91,43 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 04.03.2026 auf 51,20 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,57 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 214,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
