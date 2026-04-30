Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Lukrativer Verizon-Einstieg?
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30.04.2026 16:04:47
Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Verizon-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug an diesem Tag 57,79 USD. Bei einem Verizon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 173,040 Verizon-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 46,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 065,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,35 Prozent.
Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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