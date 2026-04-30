Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Verizon-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Verizon-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug an diesem Tag 57,79 USD. Bei einem Verizon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 173,040 Verizon-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 46,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 065,41 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,35 Prozent.

Verizon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at