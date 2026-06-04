Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Profitables Verizon-Investment?
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04.06.2026 16:04:03
Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Verizon-Aktie statt. Der Schlusskurs der Verizon-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Verizon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,639 Verizon-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 916,14 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 03.06.2026 auf 46,65 USD belief. Damit wäre die Investition um 8,39 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 200,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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