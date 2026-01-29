Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Performance im Blick
|
29.01.2026 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Verizon-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Verizon-Aktie 40,64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,606 Verizon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.01.2026 969,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,41 USD belief. Das entspricht einem Minus von 3,03 Prozent.
Verizon war somit zuletzt am Markt 165,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
20:04
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18:02
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
18:02
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
17:10
|ROUNDUP 2: Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden - Aktienrückkauf angekündigt (dpa-AFX)
|
16:01
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)