Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Verizon-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Verizon-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Verizon-Aktie 40,64 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24,606 Verizon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.01.2026 969,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,41 USD belief. Das entspricht einem Minus von 3,03 Prozent.

Verizon war somit zuletzt am Markt 165,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at