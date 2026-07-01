Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Visa-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Visa-Anteile bei 74,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,426 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 4 606,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 343,09 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 360,65 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Visa bezifferte sich zuletzt auf 643,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at