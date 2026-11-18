Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Frühe Anlage
|
18.11.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,237 Visa-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 416,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 515,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 415,68 Prozent angewachsen.
Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 790,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16.11.26
|Visa and Airport Authority Hong Kong Launch Industry-First Integrated Air Cargo Data and Card Payment Solution in Hong Kong (EQS Group)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|377,05
|-0,22%