Vor Jahren in Visa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,237 Visa-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 416,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 515,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 415,68 Prozent angewachsen.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 790,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at