Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Hochrechnung
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25.03.2026 16:04:13
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht
Visa-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Visa-Aktie bei 221,04 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Visa-Aktie investiert hat, hat nun 45,241 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.03.2026 13 742,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 303,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,42 Prozent vermehrt.
Alle Visa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 578,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
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