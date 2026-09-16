Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Visa-Investmentbeispiel
|
16.09.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Visa-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 224,33 USD. Bei einem Visa-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,446 Visa-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 375,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,44 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 67,44 Prozent.
Visa wurde am Markt mit 699,75 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
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