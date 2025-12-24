Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Lukrative Visa-Anlage? 24.12.2025 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Visa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Visa-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 320,65 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 31,187 Visa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 020,74 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 23.12.2025 auf 353,38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,21 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 672,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

