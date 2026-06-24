Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lukrative Visa-Investition?
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24.06.2026 16:05:05
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Visa-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Visa-Anteile an diesem Tag bei 236,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Visa-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,423 Visa-Anteilen. Die gehaltenen Visa-Aktien wären am 23.06.2026 139,05 USD wert, da der Schlussstand 328,48 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 39,05 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 614,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
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