Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Visa-Investition
|
02.09.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen
Am 02.09.2025 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Visa-Anteile an diesem Tag 350,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Visa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,857 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 1 064,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 372,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,46 Prozent.
Am Markt war Visa jüngst 709,89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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