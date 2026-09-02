Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Visa-Investition 02.09.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 02.09.2025 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Visa-Anteile an diesem Tag 350,07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Visa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,857 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 1 064,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 372,67 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,46 Prozent.

Am Markt war Visa jüngst 709,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: varandah / Shutterstock.com

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