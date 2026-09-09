Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Hochrechnung
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09.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 247,29 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 40,438 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 907,19 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 08.09.2026 auf 368,64 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 49,07 Prozent.
Der Börsenwert von Visa belief sich zuletzt auf 700,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
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