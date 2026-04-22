Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Visa-Performance im Blick
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22.04.2026 16:04:33
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Visa-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 234,05 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,427 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 132,42 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 21.04.2026 auf 309,94 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,42 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Visa zuletzt 597,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
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