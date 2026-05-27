Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Rentables Visa-Investment?
|
27.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Visa-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Visa-Anteile bei 226,86 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 44,080 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 326,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 391,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +43,91 Prozent.
Visa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 619,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
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