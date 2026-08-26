Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lohnende Visa-Investition?
|
26.08.2026 16:03:53
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 80,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,241 Visa-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 476,78 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 25.08.2026 auf 384,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 376,78 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Visa bezifferte sich zuletzt auf 713,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
|
24.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.08.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
24.08.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Visa Inc.
|328,55
|0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.