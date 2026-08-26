Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Visa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 80,57 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,241 Visa-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 476,78 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 25.08.2026 auf 384,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 376,78 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Visa bezifferte sich zuletzt auf 713,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at